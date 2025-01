Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni (la scadenza è il 30 gennaio prossimo) al Carnevale Isolano, la cui prima sfilata è fissata per domenica 23 febbraio ovvero tra circa un mese, ma l’entusiasmo che l’iniziativa sta suscitando lascia intravedere che gli obiettivi dell’Associazione Carnevale Isolano, di riportare il Carnevale Maddalenino ai fasti di un tempo, agli anni ‘80 e ‘90 quando alle sfilate partecipavano decine di carri e migliaia di persone, possano essere raggiunti.

Il presidente dell’associazione, Marco Fancello, il vice presidente, Massimo Greco, e tutto il direttivo sono fortemente impegnati da tempo per realizzare tutto ciò e riaccendere nell’isola la voglia di musica, balli, divertimento e spensieratezza. Ci saranno innanzitutto i carri che sfileranno per le vie cittadine, tra i quali i primi ad essersi iscritti son stati quelli di Disney plus, Coco, I Vikings e ruoli medievali, Hollywood. Numerosi sono i gruppi hanno aderito: da Asilo nido Parco Bimbo ad Asilo Nido BianConiglio e poi ancora Asd Time to Dance, Asd Ritmica Madia e altri.

È prevista inoltre la partecipazione delle scuole cittadine e degli oratori; e poi c’è da ricordare quanto il Carnevale possa essere “contagioso”, e come, partendo bene, da “coinvolgente” possa diventare “travolgente”.

Le sfilate saranno domenica 23 febbraio; giovedì 27 (giovedì grasso); sabato 1° marzo e martedì 4 aprile (pentolaccia).

© Riproduzione riservata