Domani, lunedì 12 maggio, prenderà il via, presso la scuola primaria di Moneta dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” – La Maddalena, il progetto “L’appetito vien mangiando… sano!”, un percorso di educazione alimentare rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte. L’iniziativa, promossa dall’assessore all’Istruzione Stefania Terrazzoni in collaborazione con la dirigente scolastica Alessandra Deleuchi, è affidata alla competenza della dott.ssa Valentina Sanna, biologa nutrizionista attiva da anni sul territorio. «Un’alimentazione consapevole è il primo passo verso una vita sana – ha dichiarato l’assessora Terrazzoni – ed è nostro dovere accompagnare i bambini in questo cammino educativo, in collaborazione con le famiglie e la scuola». Dal canto suo la nutrizionista Valentina Sanna sottolinea la necessità e opportunità di «promuovere una cultura alimentare basata su equilibrio e consapevolezza», per la quale, ricorda, essere impegnata da anni. «Lavorare con i bambini significa gettare le basi per abitudini sane che li accompagneranno per tutta la vita. Il contesto scolastico è il luogo ideale per iniziare questo percorso educativo». Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione fin dall’infanzia, per prevenire problemi di salute e favorire il benessere psico-fisico delle nuove generazioni. Con attività coinvolgenti e adatte all’età dei partecipanti, gli studenti verranno guidati alla scoperta del valore nutritivo degli alimenti, dell’importanza dei cinque pasti giornalieri, della piramide alimentare e del ruolo dei cinque sensi nel rapporto con il cibo.

