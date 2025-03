Sarà nel punto Alfa, indicato nella planimetria, posto in mare al largo di Caprera, che avrà luogo l’attività di brillamento di residuati bellici nelle giornate comprese tra domani 26 e dopodomani 27 marzo (riserva 28 marzo), dalle ore 09.00 alle ore 12.00 circa (punto di coordinate Lat. 41° 11.206’ N – Long. 009° 30.810’ E (WGS 84).

Le operazioni di bonifica tramite distruzione di residuati bellici saranno effettuate dal Nucleo SDAI di La Maddalena. Dispone pertanto un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Porto di La Maddalena che in quell’area, nei giorni e negli orari sopra indicati, sono interdetti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri.

Salvo poi che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii. A distanza di parecchi anni dalla Seconda Guerra Mondiale, nel mare della Sardegna, teatro a suo tempo di intense attività di guerra, sia marittima che aerea, si continuano a ritrovare residuati bellici che, per ragioni di sicurezza, vengono fatti brillare.

