In barca si sono andati a schiantare contro gli scogli a Nord della spiaggia “Testa del polpo”, a La Maddalena.

Momenti di grande paura ieri sera per due diportisti, che hanno chiamato immediatamente il Numero Blu 1530 per chiedere aiuto, anche in virtù del fatto che il mezzo aveva iniziato ad imbarcare acqua dopo essersi incagliato.

Sul posto è intervenuta la motovedetta C.P. 870 della Guardia Costiera. I militari, accertate le buone condizioni di salute dei due diportisti, li hanno aiutati nelle operazioni di disincaglio dell’imbarcazione, poi trasferita nel vicino pontile di “Marina di Giardinelli”.

Scongiurati anche i rischi di un eventuale inquinamento.

Nel solo mese di dicembre è il terzo incidente simile a La Maddalena, per questo la Capitaneria di Porto invita i diportisti a prestare maggior prudenza e attenzione, moderando la velocità e tenendosi a distanza dalla costa.

(Unioneonline/L)

