C’è il progetto esecutivo, del quale ha preso atto la Giunta comunale maddalenina, su proposta dell’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Porcu, per la realizzazione del 2º stralcio della pista ciclabile che parte dal Lungomare Ammiraglio Mirabello e arriva fino alla conclusione del quartiere Moneta, per un importo complessivo di finanziamento pari a 975.000 euro. Il 1° stralcio, che inizia alla fine di Piazza Umberto I e percorre il Lungomare Mirabello fino all’ingresso storico della Scuola Sottufficiali, è già stato realizzato ed inaugurato lo scorso anno. Si tratta di un progetto che parte dalla frazione di Nido d’Aquila e arriva a quella di Moneta fino all’inizio del Ponte per Caprera, gestito dall’Unione dei Comuni Alta Gallura su finanziamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago di LaMaddalena-Programma “Parchi per il Clima”, Annualità 2020, per un importo complessivo di 2.650.000 euro.

L’incarico per l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile, 1 lotto 2 stralcio” era stato a suo tempo affidato all’RTP Ing. Sini- Arch. Evangelisti, con studio a Sassari. Si tratta, come il precedente, di un percorso sostanzialmente pianeggiante, in gran parte costeggiante il mare e per lunghi tratti a qualche metro da esso, dunque anche fortemente panoramico e suggestivo.

L’intervento, si legge nella relazione illustrativa, «si pone l’obiettivo generale di rafforzare il sistema di mobilità ciclistica all’interno dell’isola di La Maddalena, in maniera tale che risulti fortemente integrato con le diverse modalità di trasporto presenti, anche verso la Sardegna. Le misure di progettazione descritte sono finalizzate a rendere l'ambiente di scelta (urbano ed extraurbano), tale da essere adatto all'uso della bicicletta per il più alto numero di potenziali utilizzatori».

© Riproduzione riservata