Nei giorni scorsi la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena ha ospitato un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo, organizzata in collaborazione con il Registro Sardo dei donatori di midollo osseo da ADMO, Regione Sardegna e Nucleo Operativo di Protezione Civile.

L’obiettivo era promuovere tra i frequentatori della Scuola Sottufficiali la donazione di cellule staminali emopoietiche, utilizzate nei casi di compatibilità con pazienti affetti da leucemia, invitando i presenti a iscriversi al Registro italiano dei donatori di midollo osseo. Grazie alla disponibilità del comandante della Scuola Sottufficiali, il CV Francesco Maffiola, in caso di necessità sarà possibile effettuare i prelievi sul personale che ha aderito all’iniziativa per verificarne la compatibilità.

«Compito di ADMO - spiega la presidente Adriana Vacca - è raggiungere i possibili donatori e le possibili donatrici e condividere con loro l’importanza del dono, della gioia e della consapevolezza legate al fondamentale e prezioso gesto di solidarietà verso chi non ha più altra speranza di v»ta”. ADMO e Nucleo Operativo di Protezione Civile hanno ringraziato la direttrice del Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, Giulia Fadda, presente all’evento, il donatore Andrea Dongu per la sua testimonianza e il personale sanitario coinvolto.

«Un ringraziamento particolare – sottolineano gli organizzatori - va ai giovani frequentatori che con generosità ed entusiasmo hanno dato la disponibilità all’iscrizione al Registro».

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