«È una ventata di arte, danza, musica, teatro, mimo e marionette», la 6ª edizione di “Be in the Move”, festival in teatro, promosso dalla Fondazione Memoriale “Giuseppe Garibaldi” e organizzato dalle compagnie attive tra Italia e Francia Genti Arrubia Teatro e Mangano-Massip. «Un coloratissimo evento di danza, teatro, arti performative e azioni site-specific che estate dopo estate richiama spettatori e turisti di tutte le età.)», scrivono gli organizzatori, il festival in programma a La Maddalena, da oggi 10 fino al 13 luglio, con appuntamenti a contatto con la natura come nel centro storico del paese, sia al mattino come all'imbrunire e nel dopo cena. Gli artisti, scrivono sempre gli organizzatori «approdano alla Maddalena con bagagli pieni di poesia, comicità, fantasia e allegria!». Il programma prevede proiezioni di film, “incursioni” di teatro di strada per vie e piazze, passeggiate spettacolo, laboratori, minimi, teatro gestuale, danza. "Be in the Move" è un Festival teatrale, che si svolge con la presenza di compagnie e con professionisti, che guideranno i volontari nella creazione di uno spettacolo a conclusione del Festival. Per oggi c’erano in programma una serie di incursioni teatrali nel Mercato Municipale, nel quartiere Moneta, mentre di pomeriggio le compagnie Genti Arrubia e Mangano Massip hanno condotto gli spettatori nella passeggiata-spettacolo “Il senso dell’effimero”, un’esperienza multisensoriale adatta ad adulti e bambini, con musica, danza, teatro e installazioni di argilla, guidandoli alla scoperta della suggestiva Villa Weber, costruita alla fine dell’Ottocento dal ricco commerciante inglese James Webber, che fu carcere, nel 1943, per Benito Mussolini. La “Caravane Douce”, una festosa e poetica carovana itinerante ispirata ai carnevali e alle tradizioni popolari, ideata da Pierre-Yves Massip e realizzata insieme ai partecipanti ai laboratori “Cantieri di ricerca”, invaderà il centro storico, via Garibaldi e piazza del Comune con dispositivi poetici che combinano arti visive, teatro e coreografia, domani 11 luglio alle 21. A seguire, Alessandra Fumai e Alessandro Sanzone interpretano lo spettacolo di danza e teatro di figura “Chimere”. Ispirato al famoso romanzo di Sebastiano Vassalli “La chimera”, lo spettacolo è una riflessione agrodolce, un canto di carta e pelle sulla diversità e sulla figura della donna-strega. “Be in the Move” si conclude sabato 13 luglio.

