Intervento della Guardia Costiera e dalla Protezione civile al porto di Cala Gavetta di La Maddalena, dove alle prime ore del mattino è affondata una barca ormeggiata.

Le squadre di soccorso si sono subito attivate per mettere in funzione i dispositivi antinquinamento.

I proprietari non erano a bordo: sono stati però avvisati dal Comandante del Porto di La Maddalena Renato Signorini per «adottare con urgenza ogni misura necessaria per eliminare il potenziale pericolo di inquinamento e procedere al completo recupero dell’unità che, nella tarda mattinata, è stata riportata in galleggiamento a cura di una ditta specializzata».

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

(Unioneonline/l.f.)

