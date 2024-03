Ulteriori passi in avanti per la ristrutturazione dell’ospedaletto Garibaldi, una struttura storica, da anni fatiscente, realizzata e messa in attività agli inizi del secolo scorso dei familiari dell’Eroe: l’Amministrazione comunale di La Maddalena ha concluso tutte le fasi progettuali affidate all’architetto Carlo Vigo, ottenuto il finanziamento, concluso la procedura di gara e affidato i lavori.

«Ripristineremo il dovuto decoro di zona, ma soprattutto restituiremo dignità ad una struttura che merita rispetto per la finalità che ha rappresentato sin dalla sua nascita», afferma l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Porcu. «Questo intervento è molto più di una semplice opera pubblica – aggiunge il sindaco Fabio Lai – è un altro pezzo di storia della nostra città che viene salvato e restituito ai cittadini».

A disposizione, per la ristrutturazione, ci sono in cassa 800.000 euro. L’ospedaletto fu realizzato nel 1907 grazie a Costanza Garibaldi, consorte del generale Ricciotti, figlio di Giuseppe, che a tal fine creò un apposito comitato per la raccolta di fondi, dopo che non aveva avuto seguito una proposta di legge presentata dal deputato della Gallura Giacomo Pala, con la quale si voleva indire una lotteria nazionale che avrebbe procurato un utile per finanziare l'opera.

L'ospedaletto, che funzionò per alcuni decenni, fu definitivamente chiuso dopo la morte della sua fondatrice. La sua futura destinazione d’uso, afferma ancora il sindaco Lai, «sarà sempre in linea con la nobile finalità del passato, volta a potenziare i servizi sanitari».

