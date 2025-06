A La Maddalena si è punto e a capo con l’acqua e la sua potabilità. L’ordinanza del sindaco, Fabio Lai, dispone «il divieto del consumo come bevanda dell’acqua erogata dalle condotte idriche e per l’incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali (es. minestre), mentre resta consentito l’utilizzo per il lavaggio di alimenti e per l’igiene della persona e della casa».

Una decisione assunta in seguito a nota dell’Asl Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con la quale sono stati comunicati «gli esisti delle analisi effettuate dall’Arpas di Sassari sulle acque prelevate il 03.06.2025 dai quali emerge la NON rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23 nei seguenti punti di consegna: Nicchia contatore via Cesaraccio 34 per superamento del parametro Ammonio - valore rilevato 0,56 mg/L».

Solo lo scorso 28 maggio il sindaco aveva dichiarato, dopo 2 mesi e mezzo, l’acqua della rete idrica di nuovo potabile, revocando l’ordinanza del 5 marzo con la quale si dichiarava la non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena, vietandone l’utilizzo per fini potabili ed alimentari. Una potabilità dell’acqua durata appena una dozzina di giorni.

