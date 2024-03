«Attiveremo, prima di Pasqua, lo sconto sul traghetto per i residenti nel resto della Sardegna e novità di quest'anno, per i proprietari di casa».

Lo annuncia l'assessore al Turismo di La Maddalena, Gianvincenzo Belli. Durerà fino al 31 maggio e sarà riapplicato dal 1° ottobre fino al termine dell'anno.

«Sconto che s'aggirerà attorno al 40%». L'intento è quello di promuovere e favorire il turismo di bassa stagione, dei mesi di spalla, stimolando quello regionale e favorendo chi è proprietario di abitazioni. Da poco è arrivata la comunicazione ufficiale, da parte della Regione, che accredita al Comune l’importo di 450.000 da utilizzare per stipulare le convenzioni con le compagnie di navigazione.

Per quanto riguarda lo sconto "residenti in Sardegna", sarà applicato secondo le modalità di esibizione, in biglietteria, di un documento d'identità mentre saranno comunicate a breve quelle per i proprietari.

«Lo scorso anno abbiamo speso tutto il finanziamento attribuitoci dalla Regione - afferma ancora Belli - è chiaro che se aumentasse ci consentirebbe una maggiore estensione del beneficio per un maggior numero di mesi l’anno. Questo eviterebbe quanto è successo nel 2023, di terminare il finanziamento a fine novembre, lasciando così scoperto il mese di dicembre».

