«Fino a pochi giorni fa nessuna associazione o comitato aveva manifestato l’intenzione di organizzare il Carnevale. È solo recentissima la richiesta da parte degli Amici del Carnevale, alla quale il Comune darà il patrocinio e l’assistenza».

Chi parla è il delegato agli Eventi, Stefano Cossu, interpellato ieri dopo che il gruppo “Amici del Carnevale” aveva annunciato sui social che quest’anno a La Maddalena «il Carnevale si svolgerà».

Un carnevale tuttavia per il quale, scrivono, «a causa di tempistiche, non è stata possibile la realizzazione dei carri allegorici, pertanto le sfilate non si svolgeranno».

Il calendario prevede momenti di festa giovedì grasso in piazza 23 Febbraio, sabato 18 febbraio con balli in maschera a “Due Strade” in Piazza Bambin Gesù; festa ancora domenica 19 febbraio in piazza Garibaldi e martedì grasso, 21 febbraio, in piazza Comando.

Domenica 26 febbraio chiuderà il carnevale la Festa della Pentolaccia con l’associazione "L’Incantesimo”. «In queste giornate ci terranno compagnia gruppi musicali e gruppi mascherati. Non mancheranno le arrostite, degusteremo anche le frittelle accompagnate dalla cioccolata calda».

