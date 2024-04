Il sindaco Fabio Lai, insieme alla delegata Milena Orrù, hanno ufficialmente candidato La Maddalena al concorso “Aces Isola Europea dello Sport 2025”. L'annuncio è stato dato ieri 19 aprile, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sala conferenze dei Magazzini Ilva, alla presenza di un buon numero rappresentanti di società e associazioni sportive isolane, dal sindaco e dalla delegata.

«La candidatura di La Maddalena quale “Isola europea dello sport” - ha dichiarato il sindaco - è una sfida importante, sia perché rappresenta una vetrina di grande rilevanza per la nostra città a livello internazionale sia perché offre un’opportunità per migliorare il mondo dello sport locale». Si tratta dell’unica candidatura italiana nell’ambito delle isole minori (Ancim), associazione della quale era presente ieri la segreteria generale, Giannina Usai. Fin dall’inizio del mandato l’Amministrazione comunale ha puntato ad «investire su altre forme di turismo», ha ricordato il sindaco, che vanno oltre la stagione turistica estiva, anticipandola ed allungandola.

Il dossier che La Maddalena ha compilato per ottenere l’importante riconoscimento, contiene oltre alla molteplicità e vivacità delle associazioni sportive e dei suoi praticanti, anche tutte le iniziative che nell’ultimo triennio e mezzo sono state realizzate, in via di ultimazione e in progettazione: Dalla realizzazione di due nuovi campi da tennis alla sostituzione del manto erboso sintetico del campo comunale di calcio Pietro Secci, dalla ristrutturazione degli stessi spogliatoi all’imminente sostituzione del manto dello stadio Salvatore Zecchina, dalla sostituzione del taraflex della palestra comunale omologato per competizioni internazionali, al capo di Street basket di prossima inaugurazione, ad altri interventi di manutenzione e progetti per altre strutture sportive.

A La Maddalena sono moltissimi i giovani che praticano lo sport e con buoni risultati. Nel calcio, Ilvamaddalena ha conquistato con largo anticipo la promozione in Serie D nazionale e cura le squadre giovanili, mentre l’Atletico Maddalena porta avanti un promettente vivaio di giovanissimi. L’Us Garibaldi femminile di volley disputa il campionato di Serie B2 nazionale mentre le squadre minori disputano con belle soddisfazioni i campionati regionali. Sempre a proposito di calcio, per un biennio è stato ospitato un importante torneo torneo internazionale Under 14, con squadre di rango, Liverpool, Benfica, Ajax tra le straniere, Roma, Empoli, Fiorentina, Inter, Cagliari tra le nazionali. Anche la danza gode di molta popolarità a La Maddalena e brave sono le atlete a livello regionale e nazionale, senza dimenticare i buoni livelli delle arti marziali e del tennis. Tra una decina di giorni si saprà se La Maddalena sarà designata “European Island of Sport 2025”.

