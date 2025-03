Incidente di gioco questo pomeriggio nel campo comunale di Trinità d’Agultu durante l’incontro di calcio, di Seconda categoria, tra lo Sporting Paduledda e il Lauras. Un calciatore del Paduledda in una azione è caduto e ha battuto il capo violentemente sul terreno.

Il giovane calciatore ha perso i sensi, è stato soccorso immediatamente dalle persone presenti in campo. È intervenuto il personale del 118 che ha chiesto il supporto dell’Elisoccorso.

Il calciatore è stato preso in carico da un equipaggio di Areus, i medici sono arrivati tempestivamente nell’impianto comunale e il giocatore è stato trasferito in elicottero nell’ospedale di Sassari. Si parla di un trauma cranico non grave.

