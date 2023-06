Scontro tra un’Ape e una Panda questa mattina a Olbia.

I due mezzi si sono scontrati per cause da accertare all’incrocio tra via Anglona e via Ogliastra.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

L’Ape si è ribaltata e i pompieri hanno dovuto estrarre il conducente del veicolo per affidarlo alle cure del 118. Affidati ai soccorritori anche un bambino, che si trovava sull’Ape, e la conducente della Panda. Ma entrambi sono rimasti illesi, l'unico ferito è il conducente dell’Ape, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata