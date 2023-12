I Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina per un incendio di macchia mediterranea in località “Lido del sole” nella frazione di Murta Maria, non lontano dall'ospedale Mater Olbia.

Circa 1000 mq di terreno sono andati in fumo.

Sul posto due squadre che hanno prontamente spento il rogo ed evitato che potesse minacciare le case vicine.

Si indaga sulle cause, ancora ignote.

