È stato inaugurato e aperto al pubblico ieri sera, nel centro storico di Arzachena, il "MIMU-Minimuseum Arzachena": «un luogo speciale dove raccontare, con semplicità la storia della nostra comunità». A realizzarlo è stata la fondazione Giovanni Demuro, per la quale era presente Pier Sesto Demuro.

Curatore della mostra è Mario Sotgiu, presidente dell’associazione "La scatola del tempo", contattato dalla fondazione circa 6 mesi fa per la realizzazione dello spazio museale nel quale «raccontare la storia del nostro territorio in maniera semplice».

Lo stile del Mimu ricalca quello del "Museo più piccolo del mondo", realizzato alcuni anni fa della stessa associazione, che ha chiuso i battenti un paio orsono fa.

Al Mimu-Minimuseum Arzachena, ubicato in via Marconi 12, angolo Corso Garibaldi, in un’unica stanza, neanche grande, vengono raccontati, in maniera semplice e diretta, comunicativa e divulgativa, con pannelli, foto, stampe articoli di giornali, reperti e video, ben 5 millenni di storia di Arzachena; dalla preistoria al periodo nuragico all’età romana, dal medioevo all’800, dall’autonomia fino all’era della Costa Smeralda.

«Arzachena ha bisogno di queste iniziative culturali nelle quali viene promossa la nostra storia», ha affermato il delegato alla Cultura, Giovanni Carta; «Ormai, il centro storico, con tutte le sue tappe, sta iniziando ad avere la sua “quadra”». Il Mimu-Minimuseum Arzachena è aperto tutti i giorni sia al mattino che nel pomeriggio.

