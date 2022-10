È stato inaugurato questa mattina a San Teodoro il nuovo ponte sul rio Turrualè, un’opera molto attesa nel centro gallurese in quanto via di collegamento verso la spiaggia Isuledda, una delle più conosciute e frequentate del territorio.

A tagliare il nastro la sindaca Rita Deretta, che ha voluto condividere la chiusura di un lungo iter burocratico con i suoi predecessori della Giunta di Domenico Mannironi: "Oggi ho chiesto la partecipazione di alcuni rappresentanti della vecchia amministrazione perché quando si costruiscono ponti non sono mai solo ponti fisici e questo è stato un lavoro a più mani, un progetto di tutti che inoltre ci ricorda un evento difficile come quello dell’alluvione del 2009”. Nel settembre di quell’anno la piena travolse e distrusse questo e un altro ponte poco distante. “Questa nuova struttura – ha aggiunto – unisce ancora di più la comunità con un ulteriore collegamento tra il paese e il mare”.

Il nuovo ponte (L'Unione Sarda - Lecca)

Presenti alla cerimonia accanto alla sindaca anche l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Cristian Folino, e il Questore di Nuoro, Alfonso Polverino; gli assessori regionali alla Programmazione e agli Enti Locali, Giuseppe Fasolino e Quirico Sanna, e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris. “Tagliamo il nastro di un’opera importantissima non solo in termini turistici ma anche e soprattutto per la messa in sicurezza dei territori e per la viabilità, dato che mette in connessione diverse zone importanti di San Teodoro”, ha spiegato l’assessore Salaris.

"Si tratta di una piccola grande opera importante dal punto di vista economico e sociale che era fondamentale fare in tempi veloci”, ha aggiunto l’assessore della Programmazione, Fasolino, che ha anche assicurato la copertura finanziaria, attraverso il percorso di Programmazione territoriale, per la realizzazione della pista ciclabile che costeggerà il ponte. Di opera necessaria per il territorio ha parlato anche l’assessore degli Enti locali, Quirico Sanna, evidenziando le ricadute per la zona e l’impegno e l’attenzione mostrati dalla Regione per la realizzazione dell’infrastruttura: “Nonostante l’iter lungo e i tempi dilatati, una volta presa in consegna l’opera, questa Giunta ha cercato di accelerare quanto più possibile per consentire al Comune di inaugurarla e metterla al servizio della comunità”.

Il nuovo ponte sul rio Turrualè è frutto di un finanziamento di 230mila euro di fondi regionali a cui si è aggiunta una integrazione di fondi comunali per 120mila euro, per un totale di 350mila euro. La struttura è composta da 3 campate da 5 metri ciascuna e ha una lunghezza totale di 17.40 metri per 7 di larghezza. Il progetto era stato avviato nel 2017 con l’inserimento dell’opera nel quadro di programmazione strategica della Regione per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta un anno fa, a dicembre del 2021 si è conclusa la procedura di gara negoziata, alla quale hanno manifestato interesse ben 165 imprese.

Da oggi il ponte verso l’Isuledda è ufficialmente aperto ma l’ultimo tassello sarà la realizzazione della pista ciclabile.

