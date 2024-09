C'è un indagato per la morte dell'imprenditore olbiese Giancarlo Campus, 66 anni, vittima di un incidente sul lavoro sabato scorso a Olbia. Il pubblico ministero di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, ha iscritto sul registro degli indagati l'autista che guidava il camion su cui Campus, con un carrello elevatore, stava caricando delle vele.

L'accusa nei confronti dell'autista del camion è di omicidio colposo.

L'imprenditore olbiese, titolare della Sailboard, azienda specializzata in vele, era stato travolto nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre all'interno del suo capannone nella zona industriale di Olbia, in via Namibia.

Campus stava manovrando il carrello elevatore ed era intento a issare i grossi imballaggi di vele che avrebbero dovuto essere consegnati a un cliente, quando il mezzo gli è finito addosso schiacciandolo, probabilmente per una manovra errata. Intanto si attende l'esito dell'autopsia sulla salma che potrebbe dare ulteriori elementi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata