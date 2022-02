Sono stati numerosi, da questa mattina, gli interventi dei Vigili del fuoco in Gallura a causa del forte vento. Dalle prime ore del giorno la squadra di La Maddalena è impegnata sia sull’isola madre sia a Caprera per mettere in sicurezza alberi di pino divelti, grondaie, persiane, pali di linee telefoniche. Sul posto è intervenuta inoltre la Polizia Locale.

A Olbia invece gli uomini del 115 hanno operato in via Trentino per un albero caduto su due auto. Nessuno è rimasto ferito ma le macchine hanno subìto danni. Presenti i carabinieri.

