Ennesimo sequestro di contante, illecitamente introdotto nel territorio italiano, all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia.

Il denaro non dichiarato, in possesso di un passeggero in arrivo dalla Francia con un volo privato e occultato all’interno di una valigia al fine di eludere i controlli aeroportuali, è stato scoperto dall’infallibile fiuto del cane Grizzly, parte delle unità cinofile antivaluta della Guardia di Finanza.

Per il soggetto è scattata la sanzione prevista dalla vigente normativa valutaria (pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, ossia l’ammontare che può essere trasportato al seguito senza obbligo di dichiarazione agli uffici della Dogana).

L’operazione è stata condotta dall’unità cinofila insieme ai finanzieri del Gruppo di Olbia e in stretta sinergia con i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia.

