Giovedì 2 gennaio, in edicola, un regalo per tutti i lettori dell’Unione Sarda, il calendario del 2025. Formato 34 x 44 centimetri, si potrà sistemare nell’angolo più comodo, a casa o in ufficio. C’è lo spazio per scrivere le scadenze, magari cerchiando la data. Ogni pagina presenta anche il mese precedente e quello successivo.

Un modo per farci compagnia tutto l’anno. Il calendario sarà in omaggio giovedì con L’Unione Sarda in tutte le edicole dell’Isola.

© Riproduzione riservata