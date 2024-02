Oltre quattromila candidature e 1.492 colloqui: sono solo alcuni dei numeri (record) della seconda tappa del Job Sardegna, evento finalizzato all’incontro fra domanda e offerta, in questo caso, nei territori del Nord Est dell’Isola. Centoquindici aziende, di cui 72 in presenza e 43 on line, il Job Day gallurese si è aperto stamattina, al “Costa Smeralda” di Olbia.

«È una grande occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, le imprese hanno risposto mettendo a disposizione oltre quattromila posti, quindi grandi numeri – ha affermato la direttrice dell’Aspal, Maika Aversano - Dietro questo evento un impegno forte della Regione Sardegna, dell’Aspal e dei suoi centri dell’impiego. Questa giornata non è dedicata solo ai disoccupati in cerca di lavoro ma anche ai tantissimi studenti che hanno bisogno di conoscere per poter scegliere il proprio futuro».

E agli studenti ha fatto cenno anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. «Aver scelto di fare questa iniziativa in questo territorio significa che Olbia è il simbolo dello sviluppo non solo turistico ma anche del lavoro. Abbiamo tanta necessità di crescere da questo punto di vista – ha sottolineato il primo cittadino - i nostri giovani devono studiare tanto e avere gli strumenti per farlo. Le condizioni favorevoli a questo sviluppo le dobbiamo creare noi».

Testimonianza della passione per il proprio lavoro, il fisico, star dei social, Vincenzo Schettini: le sue lezioni seguite da milioni di followers. «Quando eravamo ragazzi vedevamo i professori a scuola come coloro che ti avvicinavano alla cultura e il mondo del lavoro era qualcosa a parte – ha sottolineato -. Non è così: il docente del futuro non solo genera la passione ma fa capire quanto è importante prepararsi al lavoro; lo scambio, non solo fisico ma anche attraverso la rete, ti offre moltissime possibilità e sono felice di essere qui per accendere la mente dei ragazzi a coglierle; le nostre vite sono nelle loro mani, sono loro che affronteranno un mondo che sta cambiando, complicato, ma con tante opportunità».

Le aziende in campo a caccia di candidati, in prevalenza del settore turistico- alberghiero, del settore nautico (con una crescita dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa alla nautica dai charter all'assistenza ai grandi yacht) e anche di altri settori produttivi, dai servizi all'edilizia, alle manutenzioni, alle attività fortemente innovative come le aziende delle telecomunicazioni. Per la prima volta uno spazio dove le imprese hanno potuto presentare la loro mission agli studenti: ne erano presenti più di 1000 delle classi V superiori mentre 3° e 4° hanno partecipato in streaming. Ventitré gli stand delle Istituzioni e alcuni dedicati a società sportive del territorio - Olbia Calcio1905, Pallavolo Hermea, Tennis Club Terranova; 19 stand riservati agli Enti di formazione che hanno presentato la loro offerta formativa.

© Riproduzione riservata