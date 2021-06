"Ho paura che quella ci ha denunciato”.

E’ una delle frasi captate dalle microspie della caserma di Quarto, a Genova, e scambiate tra Ciro Grillo e i tre amici accusati del presunto stupro.

A fine agosto 2019, oltre un mese dopo la denuncia per il presunto stupro nella villa in Costa Smeralda, Ciro Grillo e i suoi tre amici vengono convocati in caserma per il sequestro dei telefoni cellulari.

I quattro vengono fatti accomodare in una saletta dove sono state piazzate alcune microspie che captano i loro discorsi.

Poche frasi dalle quali trasparirebbe la preoccupazione sui video girati e le foto scattate quella notte e su quanto scritto nelle chat con gli amici. Nei giorni precedenti Grillo junior, Emanuele Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia avevano avuto fitti scambi di messaggi.

I giovani capiscono che quella serata potrebbe diventare un guaio per loro: “Ho paura che quella ci ha denunciato”, dicono Lauria e Capitta. Nelle conversazioni intercettate si parla inoltre di “tre contro uno”, circostanza che confermerebbe la versione di Corsiglia, che ha provato a smarcarsi dalle indagini sostenendo di avere avuto con la ragazza un rapporto sessuale “consenziente” e di essersi poi addormentato prima della presunta violenza di gruppo.

I quattro hanno sempre detto che la studentessa era consenziente. Una versione ribadita da Ciro ancora lunedì scorso davanti ai carabinieri di Genova, dove ha anche detto che quello nelle foto oscene, fatte mentre l'amica della studentessa dormiva, "non ero io".

Poco prima della scadenza dei 20 giorni tra l'avviso di chiusura indagini e la richiesta di rinvio a giudizio i legali dei quattro (gli avvocati Sandro Vaccaro, Enrico Grillo, Gennaro Velle, Romano Raimondo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli) hanno chiesto alla procura di Tempio di sentire David Enrique Byo Obando, il norvegese di 21 anni che la studentessa aveva accusato di stupro l'anno prima.

I pm non lo hanno però sentito e potrebbe a questo punto essere chiamato a testimoniare nel corso dell'eventuale processo.

