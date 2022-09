Una nave mercantile battente bandiera di Panama – la Unzile Ana – è stata trattenuta nel porto di Olbia per “gravi deficienze nell'ambito della sicurezza”.

Il provvedimento è stato preso in seguito a un’ispezione condotta a bordo dagli ispettori del Nucleo Port State Control della Capitaneria.

L'unità di 2914 tonnellate di stazza lorda, proveniente da Sagunto, in Spagna, e diretta a Salerno con un carico di bobine di acciaio, è arrivata nella rada di Olbia nel tardo pomeriggio di martedì, a rimorchio di un'altra nave a causa di un'avaria che ha bloccato i motori durante la navigazione, quando il mercantile si trovava in acque francesi, a sud est della Corsica.

Gli ispettori della Guardia Costiera hanno riscontrato, tra l'altro, gravi carenze relative ai mezzi di salvataggio, ad alcuni sistemi di sicurezza antincendio e alla preparazione professionale dell'equipaggio relativamente alle procedure per la lotta antincendio, nonché il mal funzionamento del diesel generatore di emergenza, e carenze relative alle procedure di sicurezza in generale. Per questo, il mercantile dovrà restare in porto finché gli standard di sicurezza non saranno ripristinati.

