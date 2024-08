Fuochi selvaggi nella spiaggia di Cala Moresca, riserva naturale di Capo Figari a Golfo Aranci: ieri sera, cinque persone sono sbarcate sul piccolo arenile per consumare un barbecue notturno. Ospite di una barca in rada nella baia, il gruppo di amici ha raggiunto la costa con un gommone tender per una grigliata all'aperto.

In barba alle norme che prevedono il divieto di accensione di fuochi nelle spiagge e nelle aree boschive, i cinque hanno acceso un falò nell'insenatura che ricade all'interno del Sito di importanza comunitaria per i tesori naturalistici che custodisce. A segnalare l'accaduto, il comitato di cittadini Maremosso che ha immediatamente avvisato le autorità competenti: la capitaneria di porto, la polizia locale e la compagnia barracellare di Golfo Aranci sono intervenuti per spegnere il falò e hanno sanzionato i trasgressori.

«È ancora fresca nella memoria dei golfarancini la data del 24 giugno 2013 quando un vasto rogo incenerì oltre duecento ettari di bosco a Capo Figari e Monte Ruju, un'area di grande pregio ambientale classificata zona Sic», ha commentato Maremosso.

© Riproduzione riservata