Anche a La Maddalena, questa mattina, è stato commemorata la morte per assassinio, il 10 giugno 1924, del parlamentare socialista, Giacomo Matteotti, fermo e fiero oppositore al Fascismo. L’hanno fatto insieme, il Comune di La Maddalena e la sezione isolana dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), con gli interventi della segretaria, Annarosa Perrone, e del sindaco Fabio Lai.

La manifestazione si è svolta di fronte alla targa, a Matteotti dedicata, che fu apposta 79 anni fa, collocata nella stessa facciata di quella che fino a poco tempo prima era stata la Casa del Fascio, in Piazza Garibaldi, successivamente spostata su un altro lato della palazzina in quanto, nel frattempo, la strada che, fino a quel momento, si chiamava Largo Roma, aveva assunto proprio quello di Largo Matteotti.

La targa fu apposta il 9 gennaio 1945, a Guerra di Liberazione non ancora terminata (25 aprile, data che segnò la fine del nazifascismo in Italia). «Nella rinascita della patria, dopo l’orrore e lo strazio della iniqua guerra fascista - si legge tra l’altro - i Lavoratori di La Maddalena fanno del nome di Matteotti una fiammante bandiera per le battaglie che libereranno il lavoro e umanizzeranno il mondo». Artefici di quella iniziativa furono, in particolare, coloro che lavoravano nelle cave di granito, la maggior parte dei quali socialisti e comunisti, e gli operai del Regio Arsenale militare.

C’è da ricordare che nel 1943 proprio a La Maddalena ebbe luogo uno dei primissimi atti della Resistenza, la cosiddetta Battaglia di La Maddalena, che vide insorgere all’occupazione Nazi-Tedesca della piazzaforte militare, non solo uomini della Marina, dei Carabinieri e del Regio Esercito ma anche diversi operai, militarizzati e non. «Questo anniversario - ha detto la segretaria locale dell’Anpi, Annarosa Perrone - deve portare a riflettere, soprattutto i giovani, sulle responsabilità di ognuno, affinché non sia mai consentito, a nessuno, di comprimere le libertà e i diritti fondamentali dei singoli e del popolo».

