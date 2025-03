Per prevenire gli incendi, necessario provvedere al taglio di erba, fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea di alto fusto, lungo le banchine, le cunette stradali e le scarpate delle strade comunali e nelle aree standard dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni Gallura, che comprende Arzachena, La Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti.

A tal fine il direttore generale dell’Ente, che ha sede a La Maddalena, ha indetta una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di prevenzione antincendio, per un importo stimato di circa 174mila euro.

«Avvicinandosi l’estate – si legge in una nota - si rende necessario, in via precauzionale e preventiva, provvedere dunque al taglio di erba, fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea di alto fusto, lungo le banchine, le cunette stradali e le scarpate, intervenendo, a seconda delle condizioni, manualmente o avvalendosi dell’ausilio di adeguate trattrici, munite di braccio idraulico, dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore o con decespugliatore a coltelli, in modo da ottenere la completa eliminazione delle vegetazione erbacea. Nonché provvedere, ove necessario, al taglio dei rami sporgenti. Il fronte di taglio, dovrà essere eseguito lungo i due bordi della carreggiata stradale ed esteso per tutta la larghezza delle scarpate. Il fronte di taglio, ove possibile dovrà comunque essere esteso sino a tre metri dal ciglio stradale o sino al piede dei muri di confine».

