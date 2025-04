Sono proseguite per tutta la mattina le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli olbiesi di 20 e 24 anni dispersi da sabato sera nelle acque del Golfo di Olbia dopo essere usciti in barca per una battuta di pesca.

La Guardia costiera, con i vigili del fuoco di Olbia, i sommozzatori giunti da Sassari, il Nucleo Sapr con i droni da Nuoro e Cagliari e un elicottero del Reparto Volo di Alghero, sono al lavoro in tutto lo specchio di mare davanti alla costa che spazia da Olbia sino a Golfo Aranci.

Le ricerche sono concentrate in particolare nella zona di Capo Figari, dove ieri sono trovati in mare un giubbotto salvagente, degli stivali e uno zainetto che la madre dei ragazzi ha riconosciuto come appartenenti ai due giovani. Sul posto anche i mezzi navali della polizia di Stato.

