Arrivano ancora notizie positive sul fronte sanitario da Trinità d'Agultu, dove i giorni scorsi, da una troupe internazionale che girava un film nella zona, era partito un focolaio di Coronavirus. Anche gli ultimi 110 tamponi analizzati hanno dato esito negativo.

Sono quindi in totale 530 le persone, tra turisti e residenti, che sono state sottoposte a test in questi giorni: zero positivi. Pertanto la situazione attuale Coronavirus a Trinità d'Agultu rimane invariata ( 20 positivi al Covid 19 , di cui solo 3 tra i residenti).

"I dati dello screening di massa effettuato in questi giorni confermano che la situazione sia in pieno controllo.- spiega il sindaco Giampiero Carta - A Trinità, frazioni e centri limitrofi i contagi per fortuna non si sono propagati. La stagione turistica può quindi svolgersi in piena sicurezza, dopo le paure iniziali. Sono stati - continua - giorni di grande impegno con ATS e autorità sanitarie preposte. I frutti di questo lavoro si sono visti, ma continueremo insieme a monitorare la situazione e a tenere alta l'attenzione. Auguro nel frattempo ai 20 contagiati un'immediata guarigione ed invito la cittadinanza a rispettare regole e ordinanze. Quanto al coprifuoco - conclude - sto valutando l'opportunità, anche a breve, di revocare il provvedimento".

