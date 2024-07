Sarà piazza Risorgimento, nel centro storico del paese, domani, domenica 14 luglio, ad ospitare la terza tappa del Festival delle Bellezze 2024. Nel corso della serata, con inizio alle ore 21:00, si alterneranno il Trio Acustico femminile Reinas e i cori del maestro Cossu, ovvero la Corale Studentesca Città di Sassari, primo coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna, e il Nova Euphonia, il primo gruppo vocale dell'isola specializzato in musica da cinema.

È la prima volta che giunge in Gallura la kermesse ideata nel 2018 dal maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico dell'Insieme Vocale Nova Euphonia, organizzatore del Festival. La serata sarà condotta da Manuela Muzzu. Il Festival, scrivono gli organizzatori, «punta a valorizzare il territorio ma al contempo intende rendere i luoghi veri e propri protagonisti degli appuntamenti, non semplici sfondi. Uno degli scopi della rassegna è inoltre contribuire a dare impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico presente nella nostra isola durante il periodo di svolgimento del Festival».

Il Festival delle Bellezze è inserito nel programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico.

