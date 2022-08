Una turista lecchese, Loredana Pini, è morta di legionella a Olbia.

La 74enne era in Sardegna in vacanza da luglio con il marito e uno dei nipotini. Nell’Isola però, come ricostruiscono il Corriere della Sera e La Provincia di Lecco, si è sentita male con febbre, tosse e difficoltà respiratorie: negativa al Covid, per 18 giorni è stata malissimo prima in ospedale poi in Rianimazione, fino al decesso.

La pensionata, volontaria in diverse realtà locali, era molto conosciuta nella sua città di origine.

Non si sa dove abbia contratto il batterio della legionella, in grado di sopravvivere nell'acqua e nel fango ma che si trasmette anche per via aerea. Forse stava già incubando l’infezione prima di arrivare in Sardegna, oppure potrebbe essere entrata in contatto con la malattia durante il viaggio in nave.

"Il personale del reparto di rianimazione dell’ospedale di Olbia ha dimostrato una grande competenza ed umanità, hanno fatto il possibile e l’impossibile. Dobbiamo ringraziare anche gli amici sardi che ci hanno aiutato”, racconta il figlio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata