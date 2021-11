Allarme a La Maddalena, per un incendio divampato in un appartamento di via dei Mille, sembra innescato da un’asciugatrice alimentata a Gpl.

Nella casa, situata al primo piano, si è verificata un’esplosione. Poi le fiamme, che hanno coinvolto anche i motori dei condizionatori presenti sul balcone.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, assieme a 118 e polizia locale.

La squadra del 115 ha provveduto a spegnere le fiamme e a raffreddare altre bombole presenti sul balcone dell’abitazione, chiudendo al contempo l’erogazione del gas per evitare ulteriori pericoli.

Poi il cessato allarme e la conta dei danni. Nessuno degli inquilini è rimasto ferito.

