È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per recuperare un escursionista ferito durante una passeggiata a Cala Spinosa, a Capo Testa, in territorio di Santa Teresa Gallura.

L’uomo ha perso l’equilibrio in un tratto particolarmente ripido, tra le rocce, riportando delle lesioni a un polso e a una caviglia.

Niente di grave, ma comunque sufficiente per impedirgli di camminare. Così si è alzato in volo un elicottero dell’Areus: il ferito è stato recuperato con l’uso del verricello, per essere poi trasferito in ospedale.

Lo stesso mezzo è dovuto decollare poco dopo per un intervento simile, nella Valle della Luna: anche lì è stato recuperato un escursionista che non riusciva più a muoversi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata