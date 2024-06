Due aggiunte al già ricco e variegato programma degli eventi estivi di Arzachena e i suoi borghi, entrambi organizzati da Deamater, che ha in gestione l’Ama Auditorium Multidisciplinare, il cinema-teatro comunale, e promosse dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, «una chicca per gli appassionati di sport».

Per la rassegna “Lo Sport si racconta”, in questo mese di luglio si avranno due talk show con il giornalista sportivo Alessandro Alciato come conduttore, uno a Cannigione e l'altro al centro della città. Mercoledì 3 luglio, alle 22, sarà a Cannigione Massimo Ambrosini per il talk “Un calcio al diabete”. Capitano del Milan dopo Franco Baresi e Paolo Maldini, vincitore di 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Super Coppe Italiane, 2 Champions League, 2 Super Coppe Europee e 1 Mondiale per club, Ambrosini racconterà le sue sfide dentro e fuori dal campo da gioco.

Il 29 luglio, alle 22, in piazza Risorgimento, nell'ambito della politica di rilancio e valorizzazione del centro storico, arriverà Pierluigi Collina, l'ex arbitro di calcio, per il talk “Regole di vita: lo sport per ricostruire/ricostruirsi”. Si parlerà di temi legati allo sport, visto anche come insegnamento di vita in generale. Collina spiegherà inoltre cosa porta un bambino a diventare arbitro.

