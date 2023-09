Si chiamava Emiliano Azara e aveva 53 anni lo skipper morto questa mattina all’alba a San Teodoro, in una barca ormeggiata al molo 6 di Puntaldia. Era dipendente dell’hotel Baglioni Resort di San Teodoro, per cui lavorava anche come skipper.

Azara è morto nel sonno, probabilmente a causa di un infarto. Stava riposando con la compagna nella barca Azimut di sua proprietà, la donna stamani lo ha trovato privo di vita e ha lanciato l’allarme.

I medici del 118 hanno solo potuto constatare il decesso, esclusa la morte violenta, la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari. Al molo sono intervenuti anche i carabinieri di Siniscola.

Tanti i messaggi di cordoglio per Azara sui social, tutti lo definiscono «una persona splendida».

(Unioneonline/L)

