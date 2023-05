L’evento è stato ideato dall’Associazione culturale “San Giovanni Battista”, con la collaborazione della Parrocchia, del Comitato Festa Patronale e il patrocinio del Comune, preceduto, nelle giornate del 27 e 28 maggio, dalla Regata Zonale Laser, organizzata da Yacht Club Cannigione. Si tratta della “Passeggiata sul Golfo”, in programma a Cannigione per domenica 28 maggio dalla 9 del mattino con partenza da Piazza San Giovanni Battista.

La distanza da percorrere è di 6 chilometri: è prevista una sosta presso il camping “L’Isuledda”. Alle 11:30 si rientra nel borgo e, dopo la Messa, ci sarà il pranzo e quindi i giochi per bambini. «Sarà una festa delle famiglie e della comunità tutta. Più saremo e più bella sarà la festa», scrivono gli organizzatori.

La stagione degli eventi era iniziata a Cannigione il giorno di Pasquetta col partecipatissimo concerto di Mr Rain. Tra gli altri eventi in programma quest’estate ci sono poi da ricordare la Festa sul Mare in onore del patrono del borgo, San Giovanni Battista, il 23 e il 24 giugno, con la prima Notte Bianca dell’anno e il concerto di Fausto Leali. Il 30 giugno andrà in scena il Festival Arzaviglia con Moby Dick, spettacolo di acrobati in costume che rievoca l’omonimo romanzo. Arzaviglia tornerà a Ferragosto a Cannigione con Eventi Verticali, stavolta su un palco sospeso nel vuoto. A seguire ci saranno i fuochi d’artificio.

