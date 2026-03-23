Si stava imbarcando sul traghetto da Santa Teresa Gallura a Bonifacio con una pistola e munizioni clandestine, ma la Polizia di Stato lo ha fermato e arrestato.

Si tratta di un pensionato corso di circa 70 anni. Da quanto filtra, l’anziano sarebbe giunto appositamente dalla Corsica per andare ad acquistare illegalmente l’arma e i proiettili in una località della provincia di Nuoro e stava rientrando nel suo paese di residenza, vicino ad Ajaccio.

Nel corso dei controlli all’imbarco del porto gallurese gli agenti hanno però deciso di sottoporlo a perquisizione, individuando l’arma e l’altro materiale che l’uomo – assistito dagli avvocati Pietro Orecchioni e Giuseppe Corda – si era procurato in maniera illecita. Sulla vicenda indagano ora sia le autorità italiane che quelle francesi.

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