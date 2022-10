Quello commerciale di Palau sarà, per un mese e mezzo, il porto di collegamento transfrontaliero tra la Sardegna e la Corsica, nella tratta con Bonifacio.

Questo ruolo temporaneo, con decorrenza dal primo novembre, s'è reso necessario per gli interventi infrastrutturali che dovranno essere eseguiti presso la “banchina commerciale” del Porto di Santa Teresa Gallura.

Il collegamento sarà effettuato dalla motonave Giraglia, della Compagnia Moby, l’unica unità navale per il trasporto di passeggeri e merci che effettua, in questo periodo, il servizio pubblico di collegamento marittimo tra la Sardegna ed il Porto di Bonifacio in Corsica.

Ci saranno da Palau, dal molo n. 3, due partenze giornaliere, alle 7 del mattino con arrivo a Bonifacio alle 8:30 ed alle 16:10 con arrivo in Corsica alle 17:40. Da Bonifacio la Giraglia partirà invece alle 12:25 ed arriverà a Palau alle 13:55; nel pomeriggio partirà da Bonifacio alle 19 ed arriverà a Palau alle 20:30.

Naturalmente il tempo di percorrenza è più lungo essendoci maggiore distanza tra i due porti. La conclusione dei lavori a Santa Teresa Gallura è prevista per il 15 dicembre.

