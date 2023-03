L’assessore vota il bilancio ma dice: «Ne disconosco il contenuto» e il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, azzera la giunta.

Il primo cittadino, dopo due movimentate sedute del Consiglio Comunale, ha ritirato le deleghe a tutti gli assessori.

Ecco le argomentazioni di Mulas: «Ricorrendo alla seconda convocazione, abbiamo appena terminato una problematica riunione di Consiglio comunale in cui abbiamo approvato il bilancio preventivo. Evidenti criticità emerse nel corso della seduta impongono una approfondita riflessione, che sarà meglio affrontare passando per un azzeramento totale delle deleghe. Mi accingo ad affrontare il confronto che scaturirà con la voglia di proseguire serenamente il mandato e il programma che gli elettori hanno scelto quattro anni fa. Ci sono le condizioni per andare avanti e faccio un appello a tutti».

Le bordate contro Mulas sono arrivate dagli assessori Giuseppe Langella e Luigi Romano.

È stato Langella (vicesidaco e assessore a Bilancio e Lavori Pubblici) a dichiarare che il documento contabile non riflette le sue posizioni.

Il consigliere di minoranza, Andrea Viola, ha invitato Langella a dimettersi, ma è arrivato prima l’azzeramento della giunta voluto dal sindaco Mario Mulas.

Ora sono previsti i primi faccia a faccia per ricucire uno strappo che potrebbe rivelarsi insanabile.

