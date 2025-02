Chiusure notturne sulla 131 dcn, complici delle verifiche per i lavori svolti all'interno della galleria "Li Cuponeddi" nel comune di San Teodoro. Da domani a venerdì 21, previste delle limitazioni al traffico dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Per limitare i disagi alla circolazione, si è deciso di bloccare le due direzioni in maniera alternata. Durante la chiusura al traffico della carreggiata in direzione Nuoro il traffico sarà deviato al bivio di Ovilò (km 130,300) lungo la viabilità alternativa già presente, per poi reimmettersi sulla statale 131 Dcn al km 122,500. Viceversa, per la chiusura della carreggiata in direzione Olbia.

Le chiusure notturne sono state definite per eseguire le verifiche funzionali degli impianti elettrici e tecnologici realizzati nel corso dei recenti lavori. La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

(Unioneonline/r.sp.)

