La Giunta comunale affida alla Silene multiservizi, società in house providing, della quale il Comune è socio unico, la gestione delle attività di Segnalazione Qualificata ai fini della compartecipazione con l'Agenzia delle Entrate, per il contrasto all'evasione in materia di tributi erariali.

Il servizio terminerà il 31 dicembre 2027. La Silene effettuerà la gestione dell'attività affidata con il proprio personale attualmente impiegato in altre attività, con facoltà di procedere all'assunzione di nuovo, qualora consentito dalla normativa vigente.

Alla Silene sarà riconosciuto un compenso pari al 50%, oltre ad IVA, degli importi riscossi a titolo definitivo scaturiti in via diretta dalle segnalazioni qualificate inviate all'Agenzia delle Entrate. La scelta di affidare tale incarico alla Silene è motivata dell’esperienza già acquisita nella gestione di diversi servizi pubblici o di interesse pubblico, quali quella di parte del verde pubblico, del porto turistico, della farmacia comunale, e ancora quella della gestione, dell'accertamento e della riscossione dell'Imposta di soggiorno.

