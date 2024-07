Cambio della guardia nella Conferenza socio sanitaria dei sindaci galluresi: il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda, passa il testimone al collega di Tempio, Giannetto Addis, eletto questa mattina insieme al sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, vicepresidente. “È un incarico pieno di responsabilità e di duro lavoro che si somma alle incombenze che i sindaci hanno in una situazione di grande emergenza sanitaria ", ha detto il neo eletto, in carica per tre anni.

Auspicando una ripartenza con un rapporto più proficuo con i vertici della Asl Gallura per poter dare corso all'attuazione dell'atto aziendale approvato nel febbraio dello scorso anno, Addis ha aggiunto: «L'atto aziendale lamenta ancora notevoli ritardi e questo è sempre stato l'oggetto delle nostre rivendicazioni nei confronti del direttore generale, consapevoli anche delle difficoltà oggettive per il reperimento dei medici ma il problema non è solo questo». Secondo il sindaco di Tempio ci sono questioni sulle quali si poteva essere più incisivi, dal funzionamento del Cup, all'assunzione degli infermieri fino a una diversa organizzazione ospedaliera.

Primo passo: «Avviare un confronto con la Regione per rappresentare le peculiarità del nostro territorio che, oltretutto, durante l'estate ha un'invasione di turisti, apprezzabile dal punto di vista economico, ma alla quale dobbiamo dare risposte e servizi sanitari”,ha concluso Addis, ringraziando il suo predecessore per l'opera svolta in questi anni, “solerte e intelligente perché ha saputo mediare e ottenere risultati apprezzabili».

