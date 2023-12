Sono state due giornate di intenso lavoro per i partecipanti al terzo seminario “Il villaggio”, organizzato a Tempio dall’Associazione Persone con Sindrome di Down (AIPD Gallura). L’iniziativa ha toccato quest’anno il delicato tema della valutazione degli studenti, in un’ottica formativa e inclusiva.

Alla parte normativa del seminario, affidata allo psicologo Nicola Tagliani, responsabile dell’ufficio scuola di AIPD nazionale, è seguita la parte più tecnica, affidata alla dottoressa Barbara Letteri, specialista della formazione e componente dell’Osservatorio Nazionale Benessere degli Insegnanti.

I lavori di gruppo hanno affrontato il tema della valutazione su più fronti, in un percorso verticale che accompagna gli studenti in un’ottica di continuità e inclusione. La presenza dei ragazzi e delle ragazze della III liceo di Scienze umane di Tempio ha fornito spunti di riflessione concreti e interessanti per tutti.

I corsisti hanno potuto partecipare alla visita guidata della mostra sui diritti delle persone con disabilità ad opera dei soci adulti con sindrome di Down. L’Associazione AIPD Gallura, guidata da Cecilia Barraqueddu, lavora per una scuola più attiva, creativa ed inclusiva.

© Riproduzione riservata