Colpito dalle sanzioni dell’Unione europea che lo hanno spinto anche a dimettersi dalla presidenza della Federazione internazionale di scherma, il miliardario russo-uzbeko Alisher Usmanov resta cittadino onorario di Arzachena. Le misure punitive dell’Europa, insomma, non hanno scalfito il rispetto e la stima di cui gode l’oligarca, almeno negli ambienti istituzionali.

Il comune gli conferì la cittadinanza onoraria nel 2018, il sindaco Roberto Ragnedda non fa marcia indietro pur condannando la guerra in Ucraina: "Per quanto attiene l'inserimento nella black list dell'Ue di numerosi oligarchi russi tra cui il nostro cittadino onorario Alisher Usmanov, auspichiamo che questa misura sia uno stimolo ulteriore e immediato alla ricerca del dialogo e della pace".

"In questo momento - continua il sindaco - la mia priorità è quella di inviare la solidarietà di tutta Arzachena alla popolazione dell'Ucraina che sta vivendo una tragedia intollerabile: condanniamo fortemente la guerra e qualsiasi forma di violenza. Siamo già attivi per la raccolta di adesioni per offrire eventuale alloggio nel nostro paese a coloro che necessitano di protezione umanitaria, non appena le autorità lo riterranno opportuno".

Usamanov ad Arzachena ha numerose proprietà, compreso il mega yacht Dilbar, quarto più lungo al mondo (156 metri). In Sardegna è ben visto, in piena pandemia ha donato mezzo milione di euro alla Regione per contribuire alla lotta contro il Covid.

Generosità ricambiata, come attestano le ragioni con cui il Consiglio comunale gli donò le chiavi della città: "Le motivazioni alla base della nostra scelta fanno esplicito riferimento all'impegno di Alisher Usmanov nei confronti della comunità arzachenese della quale, dal 1994 a oggi, entra a far parte per lunghi periodi estivi e autunnali con la famiglia e numerosi collaboratori", spiegava il sindaco nel 2018.

"Nelle sue proprietà situate nel territorio comunale – aggiungeva Ragnedda - ospita regolarmente capi di Stato, mecenati, uomini d'affari e personalità che rivestono ruoli fondamentali nel campo dell'economia, della cultura e della politica a livello mondiale, portando Arzachena e le sue bellezze naturalistiche in primo piano sui media internazionali grazie al riscontro generato da ogni iniziativa o evento da lui organizzati. L'impatto economico diretto per il territorio e di promozione dell'immagine derivanti dalla sua presenza nel nostro paese meritano un concreto riconoscimento".

