Un operaio di 35 anni è stato arrestato a La Maddalena con l'accusa di detenzione di droga. L'uomo è stato sottoposto a una perquisizione nella giornata di ieri.

Personale delle Fiamme Gialle ha controllato accuratamente un appartamento nella disponibilità dell'operaio trovando in uno zaino 60 grammi di cocaina e materiale per lo spaccio. L'operaio è stato accompagnato in caserma e arrestato. Questa mattina è comparso davanti al gip del Tribunale di Tempio, Marco Contu, assistito dal difensore, l'avvocato Luca Montella.

