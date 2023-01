Dopo sette anni alla guida della sezione gallurese, Luisa Di Lorenzo, ieri, è stata rieletta Segretaria generale della CGIL Gallura. Una conferma, quella Di Lorenzo, che arriva durante il V Congresso dell'organizzazione sindacale, convocato per rileggere il segretario generale e per tracciare le linee programmatiche per i prossimi quattro anni.

Tenutosi, per due giorni, nell'aula consiliare di Porto San Paolo, il congresso 'Gallura 2026, verso il futuro' è stato l'occasione per evidenziare i punti di forza e di debolezza del territorio, tra cui la situazione sanitaria che, stando ai dati riportati dal sindacato, è ben al di sotto della media sarda, la discrasia tra l'aumento delle imprese e il numero, in calo, di addetti, e il tasso di inflazione che, più alto di tutta l'isola, sta mettendo in crisi i bisogni primari della popolazione gallurese.

