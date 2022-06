Un “vile atto di natura violenta e squadrista”, compiuto “questa notte per mano, al momento, di ignoti che hanno imbrattato i muri della sede della Camera del Lavoro di Olbia con scritte che prendono di mira, con intento intimidatorio fascista, l'intera organizzazione e il nostro segretario generale Maurizio Landini”.

È la denuncia del segretario della Cgil Sardegna, Samuele Piddiu, che sottolinea che “gravi episodi come quello di Olbia si stanno purtroppo compiendo in diverse sedi sindacali in tutta Italia e che occorre alzare ulteriormente il livello di attenzione e presidio democratico in tutto il Paese contro ogni genere di azione violenta e fascista”.

La scritta contro il segretario generale Landini (foto Cgil)

La segretaria territoriale, Luisa Di Lorenzo, auspica “un’indagine che faccia chiarezza su quanto accaduto proprio a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova sede, un fatto che ha una simbologia identificabile con il movimento novax e non può essere considerato isolato o sottovalutato”.

Vicinanza e solidarietà sono stati espressi da tutta l’organizzazione alla segretaria Di Lorenzo e a tutta la Cgil Gallura. “Noi continueremo a svolgere la nostra attività fondata sui valori della democrazia e dell’antifascismo, non ci faremo intimidire”, conclude il segretario regionale Samuele Piddiu.

(Unioneonline/v.l.)

