Cambio di programma per “Némos. Andando per mare”: il film di Marco Antonio Pani, che avrebbe dovuto essere proiettato all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, andrà in scena nel piazzale dello yacht club del borgo gallurese. Confermate, invece, la data (domenica 21 giugno) e l’orario (le 21).

Per raggiungere la location del secondo appuntamento delle anteprime del Festival del Cinema di Tavolara “Una notte in Italia” l’Associazione Argonauti, organizzatrice dell’evento, rende noto che sarà attivo il servizio transfer nautico gratuito Caronte, dal molo centrale allo Yacht Club Porto Rotondo.

Nel comunicato il pubblico è invitato a parcheggiare all’ingresso di Porto Rotondo per poi prendere la navetta fino a via Belli, e da quel punto raggiungere via del Molo e il molo centrale, dove l’attende l’arena vista mare. Nello spirito del Cinema Tavolara.

Alla proiezione, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, parteciperanno il regista di “Némos. Andando per mare” e gli organizzatori dell’evento, che introdurranno la pellicola che rilegge in chiave sarda il mito di Ulisse.

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