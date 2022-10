Cambio della guardia al vertice della Direzione Marittima del Nord Sardegna tra i comandanti Giovanni Canu e Giorgio Castronuovo.

Alla cerimonia ufficiale a Olbia, presenti le massime autorità civili e militari, il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, l’ammiraglio Nicola Carlone, che ha salutato i protagonisti del passaggio del testimone. “Al comandante Giovanni Canu confermo la mia piena soddisfazione per l’operato responsabile e professionale - ha detto rivolgendosi all’ex direttore in partenza per Roma dove dirigerà il reparto piani e operazioni – nel periodo più duro della pandemia, anche grazie alla fattiva collaborazione con l’Autorità di sistema portuale”.

Carlone ne ha sottolineato l’impegno nell’allentare le tensioni nei giorni della protesta degli autotrasportatori, l’impegno sui temi della protezione dell’ambiente marino e della pesca, sulla sostenibilità energetica della capitaneria . “Al comandante Castronuovo auguro di condurre con mano sapiente. La sfida che l’aspetta è Olbia, un porto operativo e dinamico che sta investendo nelle sue vocazioni turistica cantieristica, crocieristica, della digitalizzazione e sostenibilità ambientale”.

Emozionate le parole dell’uscente Giovanni Canu, che ha più volte ribadito l’amore per una terra speciale che lo ha accolto e che ha salutato con un caloroso “a kent’annos”. “Grazie – ha esordito - sono stato integrato da un sistema altamente efficiente che ha resistito agli urti dei milioni di passeggeri e alle emergenze”. Semplificazione amministrativa, tutela dell’ambiente e condizioni favorevoli per la crescita del territorio, in particolare nel settore marittimo, le sfide annunciate dal neo direttore: “Questo incarico mi fa tornare ai ricordi di giovane capitano al comando del porto di Alghero, ora si apre una nuova pagina”.

